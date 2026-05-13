Garlasco le intercettazioni su Sempio | cosa ricordano i genitori di Chiara Poggi

A Garlasco, le intercettazioni relative a Sempio sono tornate alla ribalta, portando alla luce dettagli che riguardano i genitori di Chiara Poggi. Nuove informazioni sono state rese note attraverso le registrazioni, che fanno parte delle indagini sul delitto di Garlasco. Le conversazioni e gli appunti raccolti sembrano offrire spunti sulle testimonianze e sui ricordi di chi conosceva la vittima e i protagonisti della vicenda.

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