Garlasco le intercettazioni su Sempio | cosa ricordano i genitori di Chiara Poggi
A Garlasco, le intercettazioni relative a Sempio sono tornate alla ribalta, portando alla luce dettagli che riguardano i genitori di Chiara Poggi. Nuove informazioni sono state rese note attraverso le registrazioni, che fanno parte delle indagini sul delitto di Garlasco. Le conversazioni e gli appunti raccolti sembrano offrire spunti sulle testimonianze e sui ricordi di chi conosceva la vittima e i protagonisti della vicenda.
Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi elementi che riemergono dalle carte investigative. Tra intercettazioni e dichiarazioni raccolte nel tempo, gli inquirenti stanno tornando su un punto specifico: la reale frequentazione della casa della famiglia di Chiara Poggi da parte di Andrea Sempio, tema che negli atti presenta versioni non coincidenti. Nel quadro delle nuove verifiche, alcune testimonianze e conversazioni registrate delineano una ricostruzione più articolata rispetto ai racconti iniziali. L’attenzione degli investigatori si concentra sulle presenze nell’abitazione, sugli orari e sui luoghi effettivamente frequentati dagli amici, elementi che possono incidere sulla lettura complessiva degli accertamenti già svolti.🔗 Leggi su Tvzap.it
Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025
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Andrea Sempio prepara la difesa sul caso Chiara Poggi e accelera sulle consulenze tecniche a #Garlasco. I legali stanno lavorando su impronte, intercettazioni e dinamica dell’omicidio mentre scadono i termini previsti dalla procedura. https://ift.tt/34BdAYQ facebook
Caso #Garlasco, a #Quartogrado Paolo #Reale, cugino di Chiara e #consulente informatico della #famiglia #Poggi, spiega un passaggio di un' #intercettazione di un dialogo tra lui e #GiuseppePoggi. #intercettazioni #famigliaPoggi Ascolta? x.com
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