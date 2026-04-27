Garlasco l' avvocato Cataliotti parla di Sempio dopo l' ipotesi di revisione per Stasi | È nella tempesta

L'avvocato Cataliotti ha commentato la situazione riguardante Sempio, dopo l'ipotesi di revisione del processo per il delitto di Garlasco. Secondo lui, due possibili processi in caso di revisione per Stasi sono da considerarsi impensabili. La vicenda riguarda il caso giudiziario che coinvolge diverse persone e si trova attualmente sotto attenzione per eventuali sviluppi legali.

Un nuovo dibattimento sul delitto di Garlasco “sarebbe un processo bicefalo con esiti possibilmente mostruosi“, qualora dovesse realizzarsi la revisione del procedimento a carico di Alberto Stasi. Lo sostiene Liborio Cataliotti, l’avvocato che difende Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia. Nel frattempo il suo assistito “deve attrezzarsi psicologicamente a convivere con questa spada di Damocle”. Andrea Sempio "deve attrezzarsi psicologicamente" L'incontro a Milano con la Procura di Pavia Cosa potrebbe succedere con la revisione del processo Stasi Andrea Sempio “deve attrezzarsi psicologicamente” Da più di un anno Andrea Sempio è al centro di una morsa giudiziaria e (soprattutto) mediatica, e se davvero l’intera vicenda si trovasse alle battute finali, questo vale solamente per questa fase.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, l'avvocato Cataliotti parla di Sempio dopo l'ipotesi di revisione per Stasi: "È nella tempesta" Notizie correlate Garlasco, scontro tra Liborio Cataliotti avvocato di Sempio e Federica Panicucci su treni e il libroAncora tensione tra l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, e Federica Panicucci, conduttrice di... “Revisione per Stasi, Sempio a processo”. Terremoto Garlasco, clamoroso!Il caso del delitto di Garlasco torna a muoversi, e lo fa con un possibile colpo di scena. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, parla l'avvocato di Sempio Liborio Cataliotti Video; Garlasco, l'avvocato Cataliotti certo dell'innocenza di Sempio: Non ho davanti né un mostro né un colpevole; L’avvocato di Sempio: Va sospeso il procedimento su Andrea, evitiamo un mostro giuridico; Garlasco, l’avvocato di Sempio: Nessun elemento che preoccupa. Le parole a Mattino 5. Garlasco, l'avvocato Cataliotti parla di Sempio dopo l'ipotesi di revisione per Stasi: È nella tempestaUn nuovo dibattimento sul delitto di Garlasco sarebbe un processo bicefalo con esiti possibilmente mostruosi, qualora dovesse realizzarsi la revisione del procedimento a carico di Alberto Stasi. Lo ... virgilio.it Garlasco in Tv, Cataliotti: A oggi niente mi preoccupa. Una vicina dei Poggi smentisce Sempio: Non l'ho mai vistoMattino Cinque lunedì 20 aprile ha ospitato Liborio Cataliotti, legale di Andea Sempio, convinto che la posizione del suo cliente non si stia aggravando ... libero.it Garlasco, possibile istanza di revisione del processo: "Se ammessa Albero Stasi potrebbe tornare completamente libero" x.com Non è solo un caso isolato. A Garlasco, mentre il delitto di Chiara Poggi , morta il 13 agosto 2007, è al centro della cronaca, riemergono anche altre morti archiviate come suicidi ma mai del tutto chiarite. Il punto di partenza è Giovanni Ferri, pensionato di 88 an - facebook.com facebook