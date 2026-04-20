A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso resta al centro dell’attenzione pubblica. L’avvocato di una delle persone coinvolte ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato nuove discussioni, parlando di una vicinanza e di sviluppi imminenti. Successivamente, è stato annunciato un aggiornamento riguardo a una persona coinvolta nel caso. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione e di dibattito pubblico.

A quasi vent’anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, il caso di Garlasco continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica. Era il 13 agosto 2007 quando la giovane Chiara Poggi venne trovata senza vita nella villetta di famiglia, un omicidio che sconvolse l’intero Paese e diede il via a una lunga e complessa vicenda giudiziaria. Nel corso degli anni, tra processi, ricorsi e nuove piste investigative, il nome di Alberto Stasi è rimasto al centro della scena, fino alla condanna definitiva. Leggi anche: Garlasco, la nuova rivelazione di Alessandro De Giuseppe: «Ho nuovi testimoni» Eppure, nonostante una sentenza passata in giudicato, il caso non ha mai smesso di generare dubbi e nuove ipotesi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Siamo vicini, cosa succede”. Garlasco, rivelazioni bomba dell’avvocato di Sempio: poi l’annuncio su Stasi

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