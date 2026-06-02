Una fragranza chiamata Gardenia Veil, prodotta dal marchio coreano Anillo, è stata analizzata e recensita. La fragranza è disponibile esclusivamente online o in Corea, insieme a Dark Beer, un’altra creazione del brand. Non ci sono altre modalità di acquisto o distribuzione note pubblicamente. La fragranza si inserisce tra le offerte del marchio, che ha scelto di limitarne la diffusione a determinati canali.

Gardenia Veil – Si tratta di una fragranza del brand coreano Anillo. Insieme a Dark Beer, è un esclusiva disponibile solo online o in Corea. Anillo. Nel panorama sempre più competitivo della profumeria coreana contemporanea, ANILLO rappresenta una delle realtà più interessanti e sofisticate emerse negli ultimi anni. Nato in Corea del Sud nel 2022, il marchio si è rapidamente distinto per la sua capacità di unire skincare, bodycare e profumeria in un’estetica minimalista e profondamente sensoriale. A differenza di molte maison, spesso orientate verso composizioni intense e dalla forte proiezione, ANILLO sviluppa fragranze più intime, delicate e rilassanti, perfettamente in linea con il gusto olfattivo coreano contemporaneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Gardenia Veil di Anillo, analisi e recensione della fragranza

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