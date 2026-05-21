Il campionato di volley femminile di serie A2 si sta preparando con diverse novità. La squadra ha annunciato l'ingaggio di una nuova schiacciatrice proveniente dalla Clai, mentre una giocatrice reduce dall’esperienza con Alta Fratte si è unita al roster. Nel frattempo, il club ha comunicato che, con l’arrivo del nuovo allenatore Marco Gazzotti, si è subito lavorato per completare l’organico, con l’obiettivo di analizzare al più presto la formazione avversaria.

Quando è stato ingaggiato il coach Marco Gazzotti, sono arrivate indicazioni precise: avere il prima possibile l’organico pronto, per cominciare a studiare la Clai che verrà. La società si è buttata sul mercato e sta costruendo il gruppo alla velocità della luce. L’ultimo innesto è quello di Lisa Esposito, schiacciatrice classe 2005, che arriva da Alta Fratte dove ha giocato nelle ultime due stagioni. In precedenza aveva indossato le maglie di Venezia, Club Italia e Meledugno. All’Alta Fratte c’era pure la sorella Erika, e le due sono sorelle minori di Sara (2001) che ha giocato nella Clai nella stagione 20232024. Nell’ultimo torneo, ha collezionato 422 punti, con 41 ace e 33 muri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley A2 donne: Lisa è reduce dall’esperienza con Alta Fratte. Nuova schiacciata Clai. In arrivo Esposito

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