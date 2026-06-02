Gabriel nasce di 4,6 chili il grazie della mamma alla maternità del Santa Rosa | Non mi avete fatta sentire sola

Da viterbotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un neonato di 4,6 chili è stato partorito all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. La mamma ha ringraziato il personale del reparto di maternità, dicendo che non si è sentita sola durante il parto. La nascita è avvenuta con successo, e la madre ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta. Non sono stati segnalati complicazioni o altri dettagli legati alla nascita.

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Con tutto il mio cuore, grazie all'ospedale Santa Rosa di Viterbo e al tutto il reparto di maternità. Anche se è passato qualche giorno da quando me ne sono andata, sento già una grande mancanza delle persone che ho conosciuto. Siete stati la mia forza quando non ne avevo più: mi avete stretta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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