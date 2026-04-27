Beatrice Venezi dopo il licenziamento | Offesa e bullizzata per mesi Mi sono fatta da sola non piaccio alla Casta

Beatrice Venezi ha dichiarato di aver subito offese e bullismo per diversi mesi. Dopo essere stata licenziata, ha affermato di aver affrontato da sola questa situazione e di non essere gradita alla Casta. In una comunicazione, Venezi ha anche fatto riferimento alla dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e di altri. La cantante e direttrice d’orchestra ha commentato pubblicamente il suo percorso e le difficoltà incontrate.

Beatrice Venezi “prende atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice” di annullare con lei ogni collaborazione futura, ma è una posizione “che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno“. L’attesa reazione della direttrice d’orchestra arriva in una nota in cui precisa “di aver appreso ieri dall’ANSA la decisione della Fondazione Teatro La Fenice e di aver ricevuto solo successivamente una lettera formale di risoluzione della nomina” e su questo “si astiene da ogni commento sull’eleganza della forma”. Le dichiarazioni al...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beatrice Venezi dopo il licenziamento: “Offesa e bullizzata per mesi. Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta” Notizie correlate Beatrice Venezi: “Mai mancato di rispetto a nessuno, io invece sono stata bullizzata. Non piaccio alla Casta perché mi sono fatta da sola”Roma, 17 aprile 2026 – "Prendo atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Fondazione Teatro La Fenice,... Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: «Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire»Dice di «prendere atto» Beatrice Venezi che però aspetta di conoscere i motivi del suo licenziamento di fatto dal teatro La Fenice di Venezia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; Beatrice Venezi e lo stop definitivo della Fenice dopo 7 mesi: la nomina a sorpresa, lo scontro con gli orchestrali, le interviste polemiche. Il caso dall’inizio; Cala il sipario sull'affaire Beatrice Venezi alla Fenice. Dopo mesi di polemiche la direttrice d'orchestra esce ufficialmente di scena. Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo il licenziamento dal Teatro La Fenice: Offesa e bullizzata negli ultimi mesiLa direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi, rompe il silenzio dopo la revoca dell’incarico: accuse di diffamazione e bullismo, mentre la Fondazione La Fenice chiude ogni rapporto e si accende lo scont ... notizie.it La reazione di Beatrice Venezi: Io diffamata e bullizzata dai lavoratori de La FeniceIl mio è il successo di una ragazza di provincia che si è fatta da sola. - si legge nella nota - E questo non piace alla Casta ... rainews.it Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze" x.com Beatrice Venezi rompe il silenzio: "Alla Fenice risponderò in modo opportuno, io bullizzata dalle maestranze" - facebook.com facebook