Kevin De Bruyne sarà parte del progetto tecnico del Napoli, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio. Il giocatore belga è considerato uno degli elementi chiave per il futuro della squadra e sarebbe tra i punti fermi del nuovo staff tecnico. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma la trattativa sembra avanzata. La società non ha ancora annunciato ufficialmente l’accordo.

Kevin De Bruyne è un pilastro del Napoli del futuro secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Il belga sarebbe fra gli intoccabili del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Di Marzio: “Allegri conta su De Bruyne”. Con la firma di Allegri sempre più vicina, il calciomercato del Napoli inizia a delinearsi con sempre più chiarezza. Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato L’originale, ha designato il possibile Napoli del futuro secondo le scelte di Max Allegri. Secondo lui, il nuovo allenatore ha intenzione di puntare ancora su Kevin De Bruyne: “Il mercato del Napoli dipenderà dalle uscite. Se esce Anguissa, potrebbe arrivare Rabiot. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro De Bruyne, Di Marzio non ha dubbi: arriva l’annuncio

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