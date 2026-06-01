Napoli grana De Bruyne | l' attacco a Conte e i dubbi sul futuro

Il Napoli ha criticato pubblicamente l’allenatore dopo l’insediamento del nuovo tecnico, evidenziando divergenze sulla strategia di gioco. Contestualmente, ci sono dubbi sul futuro del giocatore De Bruyne, con alcune fonti che indicano possibili cambiamenti nel suo ruolo all’interno della squadra. La società ha inoltre annunciato che ci saranno incontri per chiarire le posizioni di tutte le parti coinvolte. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra dirigenza e staff tecnico.

Napoli, 1 giugno 2026 - L'insediamento ufficiale sulla panchina del Napoli lasciata vacante dopo l'addio di Antonio Conte non c'è ancora stato, complici le lungaggini e le turbolenze del divorzio dal Milan, ma per Massimiliano Allegri si profila già la prima missione: provare a ricucire lo strappo che si è aperto con Kevin De Bruyne, uno che forse nella realtà partenopea non si è mai totalmente calato. E da ora si conosce anche la ragione. L'attacco di De Bruyne a Conte. Tutto nasce da un'intervista che il belga ha rilasciato in patria alla testata Het Nieuwsblad: un attacco diretto a Conte, curiosamente un anno fa di questi tempi ritenuto l'artefice dell'approdo in azzurro a parametro zero dell'ex icona del Manchester City. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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