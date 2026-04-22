L’esperto di calcio ha commentato le recenti prestazioni di un calciatore canadese, affermando che il suo miglioramento non sorprende grazie all’intervento di un nuovo allenatore. Durante un collegamento televisivo, ha condiviso anche un aggiornamento riguardo alle future decisioni del giocatore. Le sue parole si sono concentrate esclusivamente sul rendimento attuale e sulle prospettive di carriera, senza entrare in dettagli personali o altri aspetti non ufficiali.

di Luca Fioretti Di Marzio non ha dubbi su David: «Non mi sorprende stia migliorando con Spalletti». Le sue dichiarazioni sul canadese negli studi di Sky Sport. Intervenuto negli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato tra le altre cose anche di Jonathan David. Le sue dichiarazioni sull’attaccante arrivato in estate alla Juventus. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE DI MARZIO – « David sta dando dei segnali in queste ultime partite, è comunque, un giocatore che nella sua carriera ha sempre segnato. Ogni volta che vengono magari certi giocatori in Italia che hanno fatto gol in passato, vengono qui e non fanno bene in realtà lui i gol li ha sempre fatti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Marzio non ha dubbi su David: «Non mi sorprende stia migliorando con Spalletti». Poi svela un aggiornamento sul futuro

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