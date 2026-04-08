Pompieri nel mirino dei predoni | Sì quegli attrezzi erano nostri Tra le mani dei ladri a Treviso
Gli attrezzi appartenenti ai pompieri sono stati rubati e trovati tra le mani di ladri a Treviso. I carabinieri hanno recuperato gli attrezzi e li hanno restituiti ai vigili del fuoco, che avevano ricevuto la chiamata sul furto. I predoni avevano abbandonato gli oggetti durante la fuga, consentendo alle forze dell’ordine di recuperarli e di restituirli alle squadre di pronto intervento.
"I ladri li hanno abbandonati, sono stati recuperati dai carabinieri che ci hanno chiamato. Una volta dissequestrati siamo andati a riprenderceli. Fortunatamente erano marchiati e inventariati da noi. Così i militari dell’Arma sono riusciti a risalire al comando di Ferrara", è la testimonianza di un vigile del fuoco del distaccamento di Ferrara che racconta come si è svolto il ritrovamento dei ’ferri del mestiere’ che una banda di predoni aveva rubato proprio nella nostra caserma alcuni mesi fa. Attrezzi che i militari dell’Arma hanno recuperato nel corso di un’operazione a Treviso. Mototroncatrici – strumenti che vengono usati nelle situazione di emergenze per trarre in salvo persone – che avevano fatto un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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