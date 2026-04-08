Pompieri nel mirino dei predoni | Sì quegli attrezzi erano nostri Tra le mani dei ladri a Treviso

Gli attrezzi appartenenti ai pompieri sono stati rubati e trovati tra le mani di ladri a Treviso. I carabinieri hanno recuperato gli attrezzi e li hanno restituiti ai vigili del fuoco, che avevano ricevuto la chiamata sul furto. I predoni avevano abbandonato gli oggetti durante la fuga, consentendo alle forze dell’ordine di recuperarli e di restituirli alle squadre di pronto intervento.