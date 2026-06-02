Furti per 70mila euro nel weekend al CAAT colpite 11 aziende | Inaccettabile che i ladri agiscano indisturbati per ore

Notizia in breve

Nel weekend, il Centro Agro Alimentare di Torino è stato teatro di furti per circa 70.000 euro, colpendo 11 aziende. Le attività dei ladri sono durate diverse ore, senza essere fermate. Vittorio Rovetta, presidente di Apgo, ha richiesto interventi immediati e concreti per affrontare la situazione. I furti sono stati denunciati come inaccettabili, evidenziando la vulnerabilità del centro e la necessità di misure di sicurezza più efficaci.