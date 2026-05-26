Inchiesta furti Perugia | le zone a rischio i trucchi usati e come fanno i ladri a colpire indisturbati

Durante l'inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale ha segnalato l’attività di furti nella città di Perugia come una delle criticità principali dell’Umbria. Sono state descritte le zone più a rischio, i metodi utilizzati dai ladri e come riescano a colpire senza essere facilmente individuati. La notizia si concentra sui comportamenti dei criminali e sulle aree più colpite, senza entrare in dettagli sulle indagini o sugli eventuali responsabili.

Il procuratore generale Sergio Sottani, inaugurando l’anno giudiziario, l’ha inserita tra le criticità dell’Umbria. Insieme a spaccio e traffico di droga e reati da codice rosso. I furti nelle abitazioni sono un tarlo che logora la sicurezza delle persone, sia concretamente che psicologicamente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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