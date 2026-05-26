Inchiesta furti Perugia | le zone a rischio i trucchi usati e come fanno i ladri a colpire indisturbati

Da perugiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale ha segnalato l’attività di furti nella città di Perugia come una delle criticità principali dell’Umbria. Sono state descritte le zone più a rischio, i metodi utilizzati dai ladri e come riescano a colpire senza essere facilmente individuati. La notizia si concentra sui comportamenti dei criminali e sulle aree più colpite, senza entrare in dettagli sulle indagini o sugli eventuali responsabili.

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Il procuratore generale Sergio Sottani, inaugurando l’anno giudiziario, l’ha inserita tra le criticità dell’Umbria. Insieme a spaccio e traffico di droga e reati da codice rosso. I furti nelle abitazioni sono un tarlo che logora la sicurezza delle persone, sia concretamente che psicologicamente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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