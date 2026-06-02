Furti nelle centrali telefoniche disservizi in tutta la Romagna | colpiti anche comuni del Riminese

Nella notte tra sabato e domenica, cinque centrali telefoniche in Romagna sono state prese di mira da ladri di rame e apparecchiature tecniche. Tra le strutture colpite ci sono i nodi di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna. L’attacco ha causato disservizi su tutto il territorio, interessando numerosi utenti telefonici e provocando interruzioni delle linee in diverse zone del Riminese.

Disservizi per tanti utenti telefonici in Romagna e anche nel Riminese. La causa sono i furti di rame e di apparati tecnici, avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi, in cinque centrali telefoniche in Romagna: nel mirino i nodi di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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