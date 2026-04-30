Furti nelle chiese del Ticino | arrestati due uomini colpi anche nei negozi

Nella giornata del 26 aprile 2026, la polizia cantonale ha arrestato due uomini nel Bellinzonese, entrambi cittadini rumeni residenti all’estero. I sospettati sono ritenuti responsabili di aver effettuato furti in diverse chiese tra il Ticino e i Grigioni. Le indagini hanno portato al loro fermo, dopo aver accumulato prove sugli episodi commessi nei luoghi di culto, oltre a furti compiuti anche in negozi della zona.

Furti nei luoghi di culto tra Ticino e Grigioni, due arresti nel Bellinzonese. Il 26 aprile 2026 la polizia cantonale ha fermato un 45enne e un 41enne, entrambi cittadini rumeni residenti all’estero, sospettati di aver colpito in diverse chiese.I colpi nelle chieseSecondo quanto ricostruito dagli.🔗 Leggi su Quicomo.it

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