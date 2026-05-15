A Latina si registrano nuovi furti nelle abitazioni nella zona di Strada Nascosa, vicino alla chiesa di San Matteo in direzione Borgo Sabotino. I proprietari hanno segnalato anche la scomparsa della loro cagnolina, Zoe, chiedendo aiuto per ritrovarla. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che segnalano un aumento di episodi di furto nelle ultime settimane. La polizia sta indagando sugli episodi e ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a segnalare eventuali comportamenti sospetti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Torna la paura a Strada Nascosa, nella zona compresa dopo la chiesa di San Matteo in direzione Borgo Sabotino, a Latina. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno segnalato nuovi episodi di furti nelle abitazioni, alimentando la preoccupazione tra chi vive nell’area. Come riportato dai colleghi di Latinapress.it, nella mattinata di ieri un’altra casa sarebbe stata svaligiata. Durante l’episodio sarebbe inoltre sparita Zoe, una cagnolina di razza jack russell di piccola taglia, che al momento non è stata ancora ritrovata. Segnalata un’auto sospetta nella zona. A destare ulteriore apprensione sono anche alcune testimonianze raccolte tra gli abitanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furti nelle abitazioni a Latina; sparita anche la cagnolina Zoe. L’appello dei proprietari

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