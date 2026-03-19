Una frana si è verificata sul versante francese del Monte Bianco, provocando la morte di un alpinista italiano e il ferimento grave di un altro. L'evento si è verificato nell’Alta Savoia e sono stati immediatamente attivati i soccorsi. La zona rimane sotto osservazione mentre le operazioni di recupero sono in corso.

Lione, 19 marzo 2026 – Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, nell’Alta Savoia francese. Lo riferisce il Plotone di Gendarmeria d'Alta Montagna (Pghm), secondo cui l’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 a un'altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, vicino al confine italiano. I due alpinisti erano insieme a una guida, rimasta illesa, quando sono stati sorpresi dalla massa di detriti. Il ferito ha riportato fratture multiple ed è ricoverato all'ospedale di Annecy. Della vittima, deceduta sul colpo, non è stata ancora resa nota l’identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frana sul Monte Bianco sul versante francese, morto alpinista italiano

Articoli correlati

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano(Adnkronos) – Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta...

Frana sul Monte Bianco, tre alpinisti italiani coinvolti: un morto e un ferito in Alta SavoiaUn’escursione in alta quota si è trasformata in tragedia sul massiccio del Monte Bianco, dove un alpinista italiano ha perso la vita e un altro è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monte Bianco

Temi più discussi: Referendum, la rabbia dei fuorisede: UniBa non sospende le lezioni e per noi è impossibile votare; Weekend in bianco, verde e ...grigio; Dalla politica all’economia fino all’attualità: l’agenda settimanale di Affaritaliani dal 9 al 15 marzo; Stati Uniti, torna a crescere la pena di morte: 47 esecuzioni nel 2025, record dal 2009.

Frana sul Monte Bianco sul versante francese, morto alpinista italianoGravemente ferito un altro connazionale, illesa la guida che era con loro. L’incidente a un’altitudine di 3.400 metri Lione, 19 marzo 2026 – Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto ... quotidiano.net

Monte Bianco, muore alpinista travolto da una franaUn alpinista italiano è morto dopo essere stato travolto da una scarica di massi mentre stava procedendo in cordata assieme ad altre due persone sul Grand Flambeau, montagna del massiccio del Monte Bi ... avvenire.it

Frana sul Monte Bianco, morto un alpinista italiano x.com

la Repubblica. . Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia. L'incidente è avvenuto a un'altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, vicino al confine italian - facebook.com facebook