Fugge all' alt e si schianta Dopo l’inseguimento ferisce un poliziotto

Un veicolo ha tentato di fuggire a tutta velocità nelle strade di Bolzano, finendo per schiantarsi contro alcune auto parcheggiate. Dopo l’incidente, l’automobilista ha avuto una colluttazione con gli agenti intervenuti sul posto. Durante l’inseguimento, un poliziotto è stato ferito. La scena si è svolta in modo rapido, con il veicolo che ha provocato danni e tensione tra le persone presenti.

Una fuga a tutta velocità per le strade di Bolzano, poi lo schianto contro alcune auto parcheggiate e infine la colluttazione con gli agenti intervenuti. È finita con un arresto la notte movimentata vissuta tra venerdì e sabato nel quartiere Don Bosco, dove la Polizia di Stato è intervenuta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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