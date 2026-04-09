Fugge all’alt e parte l' inseguimento poi si schianta contro un muro | arrestato un 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare all’alt dei vigili e aver dato vita a un inseguimento che si è concluso con la sua auto che si è schiantata contro un muro di un centro commerciale. Quando i vigili hanno tentato di fermarlo, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando avvio alla corsa. L’incidente ha provocato danni alla struttura, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Quando i vigili hanno provato a fermarlo, ha schiacciato il piede sull’acceleratore dando vita a uno spericolato inseguimento in auto che però si è concluso contro il muro di un centro commerciale. La polizia municipale ha arrestato un uomo di 36 anni (A. M. le iniziali) che ieri mattina, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Fugge all'alt poi si schianta: arrestato dopo pauroso inseguimentoMomenti di paura nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a cavallo tra l'Arcella a Padova e il vicino comune di Cadoneghe. Fugge all'alt dei carabinieri, poi si schianta contro un palo: indagato per resistenzaNon si ferma all'alt dei carabinieri e ingaggia un inseguimento che da Sant'Antonio Abate termina, poi, ad Angri. MUORE DOPO INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA E L’ARRESTO:40 PARENTI ASSALTANO LE AUTO DAVANTI ALL’OSPEDALE Temi più discussi: Fugge all’alt della polizia. Fuga pericolosa, arrestato; Fugge all’alt e aggredisce gli agenti: motociclista arrestato dopo un folle inseguimento di 10 chilometri; Gorle, scappa con l’auto fra sterrati e campi a 140 all’ora: arrestato; Fugge all’alt e tenta di investire un agente. Inseguimento a tutto gas a Magione. Fugge all’Alt della Polizia locale e investe un agente: arrestato 21enneLa Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, ha arrestato un 21enne catanese, il quale, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, ha dato vita ad una fuga spericolata tra le v ... gazzettinonline.it Ubriaco al volante della sua auto fugge all'alt dei vigili: 40enne inseguito e denunciato. Stava dando un passaggio a due amiciODERZO - Non si è fermato all'alt dei vigili, impegnati nei pattuglioni notturni del weekend. Il 40enne italiano alla guida dell'auto, alla bordo della quale aveva due ... ilgazzettino.it Gratta e Vinci, fugge dal fidanzato per non dividere la vincita di 500mila euro: ma il biglietto è perdente - Cosa è successo Il “13” che aveva acceso l’entusiasmo era in realtà un 43 rimasto parzialmente coperto - facebook.com facebook Gagliano del Capo, travolge un pedone con l'auto e fugge: individuato poche ore dopo un Oss 26enne x.com