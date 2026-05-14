Fugge all’alt dei carabinieri e si schianta | inseguimento choc fino a Spoltore

Da abruzzo24ore.tv 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane che era già stato segnalato alle forze dell’ordine non si è fermato all’alt dei carabinieri a Montesilvano, preferendo darsi alla fuga nel traffico cittadino. Durante l’inseguimento, il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro un guardrail, proseguendo poi fino a Spoltore. L’incidente ha provocato disagi e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche sul caso.

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Pescara - Un giovane già noto alle forze dell’ordine non si ferma al controllo a Montesilvano: corsa nel traffico, poi l’impatto contro un guardrail. Un controllo dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento tra Montesilvano e Spoltore, concluso con lo schianto di un’auto contro un guardrail. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, quando un giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt imposto dai militari dell’Arma. Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri erano impegnati in un posto di controllo nella zona del cimitero di Montesilvano. Alla vista della paletta, l’automobilista avrebbe invece accelerato, tentando di allontanarsi nel traffico cittadino. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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