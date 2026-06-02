Frontalieri del furto in auto attrezzi da scasso e parte della refurtiva tre arresti a Chiasso

Tre uomini sono stati arrestati a Chiasso nell’ambito di un’indagine su furti con scasso avvenuti nelle ultime settimane nel canton Ticino. Durante l’arresto sono stati trovati in auto attrezzi da scasso e parte della refurtiva. L’indagine riguarda diversi episodi di furto e coinvolge persone con precedenti penali. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire eventuali collegamenti tra i tre arrestati e altri reati nel territorio.

Tre uomini sono stati arrestati a Chiasso nell'ambito di un'indagine legata a una serie di furti con scasso avvenuti nelle scorse settimane sul territorio cantonale. A finire in manette sono stati un 21enne e un 26enne cittadini cileni residenti in Cile e un 26enne cittadino cubano residente in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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