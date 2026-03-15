Nella serata di sabato 14 marzo 2026, i Carabinieri di Crema hanno fermato quattro persone in due operazioni diverse. In un caso sono stati bloccati a bordo di un’auto rubata, nel secondo sono stati trovati con attrezzi da scasso. Tutti sono stati portati in caserma, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli delle attività delittuose.

Nel cuore della provincia di Cremona, la domenica 15 marzo 2026 ha i Carabinieri di Crema neutralizzare due distinti gruppi criminali nella serata precedente. Quattro individui privi di documenti e armati con utensili per lo scasso sono stati fermati mentre guidavano un’auto rubata a noleggio verso Milano, mentre un altro soggetto è riuscito a fuggire dopo aver abbandonato un’Audi sottratta a Piacenza. Queste operazioni, portate avanti dalla Radiomobile locale in collaborazione con la stazione di Camisano, hanno messo in luce una rete di attività illecite che minacciano la sicurezza urbana. La scoperta di cacciaviti, pinze e guanti nel primo veicolo indica una preparazione specifica per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crema: 4 fermati con auto rubata e attrezzi da scasso

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