A Frignano, un professionista, identificato come il figlio di un ex sindaco, ha ricevuto un incarico per la gestione dell’isola ecologica. Sono state sollevate domande sui legami familiari e sulla trasparenza nella assegnazione di fondi pubblici. La questione riguarda anche le modalità di selezione del professionista e il ruolo dei rapporti familiari nelle decisioni amministrative.

? Domande chiave Chi è il professionista che ha ricevuto l'incarico a Frignano?. Come si intrecciano i legami familiari con la gestione dei fondi?. Quali precedenti amministrativi confermano questa tendenza nel comune?. Perché questo incarico tecnico solleva dubbi sulla trasparenza locale?.? In Breve Incarico da 3.328 euro finanziato tramite fondi FSC 2021-2027 per l'isola ecologica.. Alessandro Magliulo è figlio dell'ex sindaco Vincenzo e fratello dell'assessora Katia.. Precedenti incarichi al tecnico a Lusciano e tre commesse nel comune di San Marcellino.. Legame professionale documentato tra il geologo e la figura politica Giovanni Zannini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frignano: incarico al figlio dell’ex sindaco per l’isola ecologica

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