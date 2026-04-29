Shopping fra i rottami dell' isola ecologica quattro persone fermate durante l' ennesimo furto

Quattro persone sono state fermate durante un tentativo di furto presso un’isola ecologica, dove si trovavano tra i rifiuti e i rottami. Le segnalazioni di attività sospette in quell’area si succedevano da mesi, senza interventi efficaci. La polizia ha intercettato i soggetti mentre cercavano di portare via materiali e oggetti di valore, confermando la presenza di una pratica che si ripete con frequenza.

Le segnalazioni si susseguivano da tempo, per quella che pare sia una pratica piuttosto diffusa e finora non arginata. Ma questa volta un tempestivo intervento della Polizia locale ha consentito di interrompere un furto in atto all’interno di un’isola ecologica e di individuare i responsabili.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tentato omicidio a Roma, fermate sei persone: quattro sono minorenniCon l’esecuzione di sei custodie cautelari, si è chiusa questa mattina la prima fase di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, sotto il... Leggi anche: Accampamento in una parte delle mura: 5 persone fermate durante le pulizie del vallo di via Faccio