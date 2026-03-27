I lavori per l’isola ecologica inizieranno entro la fine di maggio, confermando il progetto annunciato precedentemente. L’intervento riguarda il miglioramento dei servizi di gestione dei rifiuti nella zona e vedrà l’avvio delle attività di costruzione nelle prossime settimane. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo avanti nella gestione ambientale del territorio comunale.

Lusciano Futura: “Risultato frutto di sinergia istituzionale e continuità amministrativa per migliorare i servizi ambientali” Un passo concreto verso il miglioramento dei servizi ambientali cittadini. Con la conferma della realizzazione dell’isola ecologica, che vedrà l’avvio dei lavori entro la fine di maggio, si apre una nuova fase per il territorio. A sottolinearlo è il gruppo politico Lusciano Futura, che evidenzia il ruolo determinante svolto dagli amministratori locali nel raggiungimento dell’obiettivo. In particolare, il risultato è stato reso possibile grazie all’impegno dei consiglieri Nicola De Cristofaro e Onorio Di Cristofaro, in sinergia con l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Antonella Colucci. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Via libera all’isola ecologica: lavori al via entro maggio

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