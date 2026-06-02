Frecce Tricolori sul cielo di Roma Il video del doppio sorvolo per la festa della Repubblica 2026

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica 2026, aprendo e chiudendo la cerimonia. Il presidente ha partecipato alla deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, segnando l’inizio delle commemorazioni del 2 giugno. Il video del doppio sorvolo mostra le evoluzioni dell’aviazione militare sopra la capitale durante l’evento.

Le frecce tricolori hanno aperto e chiuso la cerimonia più solenne della Repubblica italiana. Il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria, dando avvio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno. Il momento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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