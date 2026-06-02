Frecce Tricolori oggi a Roma a che ora vedere il sorvolo e dove passano per la Festa della Repubblica
Oggi a Roma le Frecce Tricolori hanno sorvolato la città in occasione della Festa della Repubblica. La pattuglia dell'Aeronautica Militare ha attraversato il cielo della capitale, con un volo programmato in diverse tappe. Il passaggio è avvenuto nel primo pomeriggio, con un sorvolo che ha coinvolto diverse zone della città. La formazione ha attraversato il centro storico e alcune aree periferiche, visibile a occhio nudo da numerosi punti.
Frecce Tricolori a Roma per la Festa della Repubblica oggi 2 giugno 2026: il sorvolo sulla Capitale della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Umisostenibile, il neologismo accademico per provare a spiegare la Sinnermania. Quando vince. E anche quando perde. E oggi concentriamoci sulle nostre frecce tricolori sui cieli e sul rosso di Parigi #cobolli #berrettini #arnaldi. In campo dalle 11 x.com
Le Frecce Tricolori colorano il cielo di Roma! Oggi la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato Piazza di Siena in occasione dello storico Concorso Ippico Internazionale. ? Grazie per il video a @rossella.iacovino Roma 29 maggio 2026 #FrecceTricolori # facebook
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