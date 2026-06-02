Frecce Tricolori oggi a Roma a che ora vedere il sorvolo e dove passano per la Festa della Repubblica

Notizia in breve

Oggi a Roma le Frecce Tricolori hanno sorvolato la città in occasione della Festa della Repubblica. La pattuglia dell'Aeronautica Militare ha attraversato il cielo della capitale, con un volo programmato in diverse tappe. Il passaggio è avvenuto nel primo pomeriggio, con un sorvolo che ha coinvolto diverse zone della città. La formazione ha attraversato il centro storico e alcune aree periferiche, visibile a occhio nudo da numerosi punti.