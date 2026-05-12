Frecce Tricolori oggi a Roma a che ora vedere il sorvolo e dove passano per gli Internazionali di Tennis
Oggi a Roma le Frecce Tricolori effettueranno un sorvolo in occasione degli Internazionali di Tennis. L'evento si svolgerà in tarda mattinata, con il passaggio previsto su alcune zone della città. La formazione di jet acrobatici volerà sopra il centro sportivo, offrendo uno spettacolo visibile da diverse aree circostanti. L'ora precisa e il percorso sono stati comunicati dagli organizzatori e seguiranno un itinerario stabilito in anticipo.
Atteso per oggi il sorvolo delle Frecce Tricolore in occasione dell'evento sportivo degli Internazionali di Tennis: l'appuntamento in tarda mattinata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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