Frecce Tricolori oggi a Roma a che ora vedere il sorvolo e dove passano per gli Internazionali di Tennis

Oggi a Roma le Frecce Tricolori effettueranno un sorvolo in occasione degli Internazionali di Tennis. L'evento si svolgerà in tarda mattinata, con il passaggio previsto su alcune zone della città. La formazione di jet acrobatici volerà sopra il centro sportivo, offrendo uno spettacolo visibile da diverse aree circostanti. L'ora precisa e il percorso sono stati comunicati dagli organizzatori e seguiranno un itinerario stabilito in anticipo.

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