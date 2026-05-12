Frecce Tricolori oggi a Roma | orario e dove vedere il sorvolo per gli Internazionali di Tennis

Oggi a Roma si svolge un volo delle Frecce Tricolori durante gli Internazionali di Tennis al Foro Italico. L'evento prevede un sorvolo programmato nel pomeriggio e i cittadini potranno osservare il passaggio nel cielo della città. L'aviazione militare effettuerà l'esibizione in un orario stabilito, visibile in diverse zone di Roma. La manifestazione richiama l'attenzione di molti appassionati e curiosi.

Oggi Roma torna ad alzare gli occhi al cielo per uno degli spettacoli più attesi: il passaggio delle Frecce Tricolori in occasione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico. La Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare sorvolerà infatti la zona dei campi in terra rossa nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 maggio, regalando a romani e turisti la tradizionale scia verde, bianca e rossa che accompagna i grandi eventi sportivi e istituzionali. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali dell’Aeronautica Militare: le Frecce Tricolori passeranno sopra il Foro Italico durante gli eventi legati agli Internazionali, torneo che in questi giorni sta richiamando migliaia di appassionati nella Capitale.🔗 Leggi su Funweek.it

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