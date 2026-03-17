Frecce tricolori oggi 17 marzo 2026 a Roma a che ora e dove vederle per la Giornata dell'Unità Nazionale

Oggi, 17 marzo 2026, le Frecce tricolori sorvoleranno Roma in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale. L'evento si svolgerà nel pomeriggio e si potrà seguire in diversi punti della città, con le formazioni aeree che si preparano a attraversare il cielo romano. Le autorità hanno comunicato gli orari e le aree di osservazione per chi desidera assistere allo spettacolo.