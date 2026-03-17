Frecce tricolori oggi 17 marzo 2026 a Roma a che ora e dove vederle per la Giornata dell'Unità Nazionale
Oggi, 17 marzo 2026, le Frecce tricolori sorvoleranno Roma in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale. L'evento si svolgerà nel pomeriggio e si potrà seguire in diversi punti della città, con le formazioni aeree che si preparano a attraversare il cielo romano. Le autorità hanno comunicato gli orari e le aree di osservazione per chi desidera assistere allo spettacolo.
È in programma oggi, martedì 17 marzo 2026, il passaggio delle Frecce tricolori in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale. Lo spettacolo avverrà intorno alle 9.45 durante l'omaggio del Presidente Mattarella all'Altare della Patria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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