Frecce Tricolori a Firenze dove vederle | i punti migliori in città
A Firenze, il 17 aprile 2026, si terrà una dimostrazione aerea con le Frecce Tricolori, previste in diversi punti della città. Gli allievi della scuola militare aeronautica “G.” parteciperanno all’evento, che coinvolgerà diverse zone in vista per consentire al pubblico di assistere alle evoluzioni nel cielo. La manifestazione si svolgerà sotto un cielo decorato con i colori nazionali.
Firenze, 17 aprile 2026 - Giureranno sotto a un cielo verde, bianco e rosso gli allievi della scuola militare aeronautica “G. Douhet”, protagonisti della cerimonia in programma sabato 18 aprile alle 11 nel parco delle Cascine. Per l’occasione arriveranno le Frecce Tricolori, pronte a sorvolare Firenze con i loro passaggi spettacolari, già anticipati dalle prove nel pomeriggio di oggi, venerdì 17, attorno alle 15:30. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaucciso-bongiorni-ggt44cje Frecce Tricolori, dove vederle. Il momento più atteso sarà proprio quello delle evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, visibili da diversi punti della città.🔗 Leggi su Lanazione.it
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