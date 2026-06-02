Il partito Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di sostenere un candidato unico alle prossime elezioni comunali, con un elenco di possibili nomi di rilievo. Tra le priorità indicate ci sono la sicurezza e la viabilità. La coalizione di centrodestra sta definendo i dettagli della candidatura, senza ancora comunicare il nome scelto. La scelta del candidato avverrà nei prossimi giorni, mentre la lista dei potenziali rappresentanti si amplia.

Una lunga rosa "di nomi di qualità" per esprimere il candidato che sarà sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Sono stati fatti i nomi di Lorenzo Pellegatti ed Elena Ugolini, ad esempio. "Certo, ma ci sono tante personalità che stiamo valutando", afferma Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, tornando ieri sul toto-candidatura nel corso di una conferenza stampa. "Il presupposto però è anche la disponibilità delle persone a candidarsi. La discussione tra aspirante sindaco civico e politico credo che non si fermerà mai a Bologna", chiarisce Lisei. "Io credo che il candidato migliore sia il candidato buono. Un candidato rappresentativo della città", puntualizza ancora il senatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia prepara le Comunali: "Le priorità? Sicurezza e viabilità"

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