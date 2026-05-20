Azione Arezzo | digitale frazioni e asili nido le tre priorità per le comunali

In vista delle prossime elezioni comunali, il partito Azione ha annunciato le tre aree su cui intende concentrare gli sforzi. La lista ha identificato come prioritarie la manutenzione urbana, la rappresentanza delle frazioni e il rafforzamento dei servizi per gli asili nido. Questi punti sono stati presentati come elementi chiave per lo sviluppo della città, con un'attenzione particolare alle esigenze di quartieri e famiglie. La proposta mira a intervenire su aspetti concreti che coinvolgono direttamente i cittadini.

In vista delle prossime elezioni comunali ad Arezzo, il partito Azione ha diffuso un comunicato stampa in cui individua tre priorità su cui, a suo avviso, la città deve intervenire con urgenza: manutenzione urbana, rappresentanza delle frazioni e potenziamento degli asili nido.Manutenzione e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Asili nido comunali, porte aperte per le famiglie: tutte le date degli open dayANCONA- Manca poco all’apertura delle iscrizioni agli asili nido comunali per il prossimo anno educativo 20262027 e nell’attesa sono in programma gli...

Azione Arezzo: “Le frazioni sono luoghi vivi e da valorizzare”Arezzo, 23 marzo 2026 – Azione Arezzo: “Le frazioni sono luoghi vivi e da valorizzare.

Azione Arezzo: Le frazioni sono luoghi vivi e da valorizzareArezzo, 23 marzo 2026 – Azione Arezzo: Le frazioni sono luoghi vivi e da valorizzare. Sì a organi consultivi che riprendono l’esperienza delle circoscrizioni. Arezzo è uno dei comuni più estesi ... lanazione.it

Associazionismo e nomine, Cruciani (Azione): Arezzo Comunità, buona intuizione ma va riorganizzataCon un bilancio di 200mila euro e un solo dipendente all'attivo, la Fondazione fatica a dialogare con il territorio come dovrebbe ... msn.com