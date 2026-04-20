Il Ravennate si prepara al passaggio del Giro d' Italia | le modifiche alla viabilità previste

Il territorio ravennate si sta organizzando in vista del passaggio del Giro d'Italia. Sono state annunciate modifiche temporanee alla viabilità per consentire il passaggio della corsa ciclistica. Le autorità hanno predisposto interventi nelle strade e nelle vie principali, con l'obiettivo di gestire il traffico durante l’evento. La programmazione prevede anche l'installazione di segnaletica temporanea e la presenza di personale di supporto lungo il percorso.

Mentre sale l'attesa per il Giro d'Italia, il territorio ravennate inizia a prendere 'le misure' per il passaggio della corsa rosa. Domenica 17 maggio nei territori dei comuni di Cotignola e Bagnara di Romagna transiterà la nona tappa del 109esimo Giro d'Italia, che partirà da Cervia per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Verona si prepara a correre con la Romeo e Giulietta Half Marathon: i percorsi e le modifiche alla viabilitàLa diciannovesima edizione della manifestazione si svolge domenica 15 febbraio: sono circa 10 mila gli atleti attesi allo start in piazzale Olimpia... Interventi di manutenzione sulle autostrade: modifiche alla viabilità su diverse tratte del RavennateCi sono interventi da parte di Anas sulle autostrade anche in provincia di Ravenna. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al Forlì derby e salvezza, il Ravenna si prepara ai playoff; Ravenna si prepara alla stagione crocieristica: per il 2026 attesi oltre 190 mila passeggeri; VOLLEY: Ravenna ad Aversa per chiudere la serie; Il Commissario Straordinario del Comune di Cervia Michele Formiglio ha chiesto al Prefetto di Ravenna la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. A Cervia, nel Ravennate, la mobilitazione dei cittadini contro il progetto di due siti per il trattamento di materiale edile. Il Comitato: "Grave minaccia per l'ecosistema" - facebook.com facebook