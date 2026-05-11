A Lodi, si parla di un possibile rientro in giunta di un consigliere comunale della Lega, dopo un incidente accaduto il 20 giugno scorso. In una dichiarazione, il rappresentante del partito ha affermato di aver chiesto al sindaco di reintegrarlo, sostenendo che l’ingresso sarebbe stato parte di un accordo tra le parti per riequilibrare la composizione dell’amministrazione. La questione è al centro di discussioni politiche locali.

"Al di là dell’incidente, il 20 giugno avrei chiesto al sindaco Alan Fabbri di rientrare in giunta. C’è un accordo con la Lega: il mio ingresso riequilibrerebbe l’amministrazione". A parlare sulle colonne del Carlino, dopo diverso tempo, è l’ex vicesindaco ed ex assessore alla sicurezza Nicola Lodi. Tra poco più di un mese, per lui, scadranno i termini interdittivi in forza della condanna di primo grado comminatagli a seguito dell’affaire Cidas. Nel frattempo, il primo cittadino – dopo le dimissioni dell’assessore Francesca Savini, coinvolta nell’incidente di lunedì scorso a seguito del quale è risultata positiva all’alcol test – dovrà redistribuire le deleghe (Pnrr, servizio legale, anagrafe e internazionalizzazione) e nominare un nuovo assessore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lodi si prepara al rientro: "Incidente, triste episodio. Patti chiari: ora in Giunta spetta un posto alla Lega"

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