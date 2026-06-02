Frase volgare contro il ministro Locatelli durante la Festa della Repubblica

Durante la cerimonia della Festa della Repubblica al Teatro Sociale di Como questa mattina, un partecipante ha pronunciato una frase volgare rivolta al ministro Locatelli. L’evento, spostato a causa del maltempo, è stato caratterizzato da questo episodio inatteso. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli o sulle conseguenze dell’accaduto. La manifestazione si è svolta tra i consueti discorsi ufficiali e le commemorazioni.

Un momento inatteso ha tristemente segnato la cerimonia della Festa della Repubblica che si è svolta questa mattina al Teatro Sociale di Como, sede scelta per le celebrazioni del 2 giugno a causa del maltempo. L'episodio si è verificato mentre stava intervenendo il ministro per le Disabilità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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