Frase volgare contro il ministro Locatelli durante la Festa della Repubblica
Durante la cerimonia della Festa della Repubblica al Teatro Sociale di Como questa mattina, un partecipante ha pronunciato una frase volgare rivolta al ministro Locatelli. L’evento, spostato a causa del maltempo, è stato caratterizzato da questo episodio inatteso. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli o sulle conseguenze dell’accaduto. La manifestazione si è svolta tra i consueti discorsi ufficiali e le commemorazioni.
Un momento inatteso ha tristemente segnato la cerimonia della Festa della Repubblica che si è svolta questa mattina al Teatro Sociale di Como, sede scelta per le celebrazioni del 2 giugno a causa del maltempo. L'episodio si è verificato mentre stava intervenendo il ministro per le Disabilità. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Supermercati aperti il 2 giugno 2026, dove fare la spesa durante la Festa della RepubblicaIl 2 giugno 2026, festa della Repubblica, cade di martedì, creando un lungo fine settimana.
Supermercati aperti il 2 giugno 2026 in Lombardia: dove fare la spesa durante la Festa della RepubblicaIl 2 giugno 2026, molti supermercati e centri commerciali in Lombardia e a Milano resteranno aperti, consentendo di fare la spesa durante la Festa...
Festa della Repubblica, perché e cosa si festeggia il 2 giugnoDal referendum del 1946 alla celebrazione di oggi: il 2 giugno racconta la nascita dell’Italia repubblicana, tra memoria storica e cerimonie istituzionali. affaritaliani.it
Festa della Repubblica: cos’è e cosa si festeggia il 2 giugno 2026 | Storia e cronaca del referendum del 1946Si celebra oggi la Festa della Repubblica, cos'è e perché cade proprio il 2 giugno: la storia del referendum tra monarchia e repubblica ... ilsussidiario.net