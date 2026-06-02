Il maltempo in Lombardia il 2 giugno ha causato frane e allagamenti, portando a centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Le autorità sono intervenute in diverse zone per soccorrere persone e mettere in sicurezza le aree colpite. La situazione ha generato disagi nel traffico e in alcune zone si sono verificati blackout. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali pubblicata finora.

Una violenta ondata di maltempo in Lombardia ha provocato centinaia di interventi di emergenza nella giornata di martedì 2 giugno. I vigili del fuoco sono stati impegnati senza sosta per fronteggiare le conseguenze dei forti temporali che hanno interessato diverse aree della regione, con allagamenti, frane, alberi abbattuti dal vento e danni a edifici e infrastrutture. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, sono stati effettuati oltre 430 interventi su un totale di 632 richieste di aiuto ricevute nel corso della giornata. Le operazioni hanno riguardato soprattutto situazioni legate alle abbondanti precipitazioni e alle raffiche di vento che hanno colpito numerosi centri abitati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Frane e allagamenti, caos nelle città italiane: interventi dei vigili del fuoco

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Sicily: Chaos in Italy,live footage Sicily town collaps into cliff, 1,500 residents evac

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