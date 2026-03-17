Maltempo a Cosenza diversi interventi dei Vigili del fuoco | le immagini degli allagamenti

Da questa mattina, i vigili del fuoco di Cosenza sono intervenuti in diversi interventi a causa delle intense piogge che hanno provocato allagamenti e danni nel territorio. Le squadre hanno lavorato per gestire le criticità legate alle esondazioni di fiumi e alle infiltrazioni d'acqua in alcune zone della città. Le immagini mostrano i danni causati dal maltempo e gli interventi in corso per mettere in sicurezza le aree colpite.

Da stamattina squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel cosentino per far fronte ai danni connessi alle forti piogge: decine gli interventi effettuati finora. Più colpite le zone di Corigliano, Mirto, Rossano, Calopezzati, Mandato Riccio e Pietrapaola. A Crosia, per l’esondazione del fiume Trionto, sono in corso salvataggi di persone bloccate nelle proprie automobili per l’innalzamento del livello dell’acqua. Potenziato il dispositivo di soccorso del comando vigili del fuoco di Cosenza, anche con l’invio squadre dal comando di Crotone. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, a Cosenza diversi interventi dei Vigili del fuoco: le immagini degli allagamenti Articoli correlati Leggi anche: Emergenza maltempo a Roma: 175 interventi dei vigili del fuoco. Allagamenti e strade chiuse Leggi anche: Maltempo: allagamenti e centrale termica danneggiata, a Roma 100 interventi vigili del fuoco Maltempo, a Cosenza diversi interventi dei Vigili del fuoco: le immagini degli allagamenti | RDSnews Una selezione di notizie su Maltempo a Cosenza diversi interventi... Temi più discussi: Maltempo in Calabria, oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco: situazioni più critiche a Cosenza; Maltempo in Calabria, il bilancio dei Vigili del Fuoco: oltre 60 interventi nella notte; Maltempo, molti interventi dei Vigili del Fuoco tra Cosenza e Catanzaro; Maltempo in Calabria, oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per smottamenti e zone allagate. Maltempo, a Cosenza diversi interventi dei Vigili del fuoco: le immagini degli allagamenti(LaPresse) Da stamattina squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel cosentino per far fronte ai danni connessi alle forti piogge: decine ... stream24.ilsole24ore.com Maltempo in Calabria, fiumi di fango e persone intrappolate nelle auto: gli interventi dei vigili del fuocoSquadre dei vigili del fuoco sono impegnate in provincia di Cosenza per far fronte ai danni connessi al maltempo e alle forti piogge: decine gli interventi effettuati finora. Più colpite ... leggo.it Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco - facebook.com facebook 165 anni di #Italia Da quel #17marzo 1861 onoriamo i simboli, i valori che ci rendono un solo popolo: celebriamo la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Per noi #vigilidelfuoco, l'identità nazionale non è solo una ric x.com