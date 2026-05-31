Colombia-Costa Rica Amichevole di preparazione 02-06-2026 ore 01 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, si è giocata un'amichevole tra Colombia e Costa Rica, con inizio alle 01:00. La partita ha visto le formazioni scendere in campo per una preparazione in vista del Mondiale. La Colombia, che tornerà alla competizione dopo l'assenza del 2022, partecipa al torneo nel gruppo K insieme a Portogallo, Uzbekistan e Congo.