De Gregori ha dichiarato che gli artisti non dovrebbero esprimere posizioni politiche pubblicamente. La sua affermazione ha suscitato reazioni forti, con Morgan e Iacchetti che lo hanno criticato duramente. La polemica riguarda il ruolo degli artisti nel contesto politico e il loro diritto di esprimersi pubblicamente. La discussione si è sviluppata sui social e sui media, con opinioni contrastanti tra sostenitori e detrattori delle sue parole.

Le parole di Francesco De Gregori sulla possibilità degli artisti di schierarsi politicamente hanno innescato un dibattito infuocato nel mondo dello spettacolo italiano. Il cantautore romano, presentando il 26 maggio i suoi progetti legati al live “ Nevergreen (Perfette Sconosciute) “, ha affermato senza mezzi termini di provare imbarazzo quando un uomo di spettacolo vuole schierarsi in maniera netta su questioni internazionali di guerra, perché tutto ciò che ci circonda andrebbe analizzato con estrema cura. Ma è l’affondo su Bruce Springsteen a far alzare le barricate: “ C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Francesco De Gregori contro tutti (anche contro Springsteen): Morgan e Iacchetti lo attaccano duramente

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De Gregori contro protesta a Trump. Elisa, Morgan, Patti Smith, Moni Ovadia replicano

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Temi più discussi: Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: Grande ca**ata. L’uomo di spettacolo è un uomo che pensa al mondo e al futuro dei suoi figli. Che delusione che sei. Eros Ramazzotti: Non sono d’accordo con il maestro dal volto umano; De Gregori: A Sanremo? Giurai di non andarci mai dopo che morì Tenco. Springsteen deve dire la sua su Trump? È un ruolo che non condivido; Francesco De Gregori come Italo Calvino, l’impegno non sempre grida; Francesco De Gregori contro artisti che fanno politica come Springsteen: M'imbarazzano, che titoli hanno?.

Non solo Francesco De Gregori C’è nel mondo della musica anche chi non resta indifferente e neutrale di fronte a quello che accade nel mondo Vasco Rossi: Canto contro di fa le guerre Andrea Laffranchi. @Corriere x.com

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