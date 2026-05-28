Enzo Iacchetti ha commentato duramente le affermazioni di Francesco De Gregori sulla possibilità degli artisti di schierarsi. Iacchetti ha definito le parole del cantautore una “grande ca**ata” e una delusione. La polemica è nata dopo che De Gregori aveva espresso opinioni sul ruolo politico degli artisti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata da De Gregori in risposta.

Enzo Iacchetti critica Francesco De Gregori per le parole del cantautore sulla possibilità degli artisti di schierarsi. “Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura” aveva dichiarato il cantante durante la presentazione del suo ultimo live Nevergreen (Perfette Sconosciute). E ancora: “Un proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente. Non sono per gli artisti che vogliono sensibilizzare il... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: “Grande ca**ata, che delusione che sei”

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