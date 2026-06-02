Antonella Elia e Francesca Manzini si sono scontrate spesso durante l'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e sembra che il loro rapporto non sia migliorato nemmeno fuori. L'imitatrice non ha litigato solo con lei nella casa più spiata dagli italiani, in molti infatti l'hanno attaccata perché non tolleravano il suo atteggiamento, soprattutto Alessandra Mussolini. Ci sono state degli attriti anche con Adriana Volpe, l'ex gieffina però nei giorni scorsi l'ha invitata al suo compleanno e lei è andata. La conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram dove dice alla Manzini che tra loro è tutto ok se è andata alla sua festa di compleanno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini ha bloccato Antonella Elia dopo il GF Vip, lei sbotta: “Ti detesto”

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Francesca Manzini non perdona Antonella Elia: Ti ho bloccata sui social

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