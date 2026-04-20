Al Grande Fratello Vip si sono registrate nuove tensioni tra Francesca Manzini e Antonella Elia, scaturite da un piccolo incidente che ha portato a uno scontro. Durante il confronto, Antonella Elia ha affermato di non gradire le tensioni, mentre la discussione si è sviluppata tra le due concorrenti. L’episodio ha attirato l’attenzione all’interno della casa, con i partecipanti coinvolti nella discussione.

Nuove tensioni al Grande Fratello Vip, a causa di un piccolo incidente è esplosa una lite tra Francesca Manzini e Antonella Elia. Quest'ultima si è innervosita non appena ha scoperto che la gieffina ha rotto un braccio al pupazzo Freezzolino. La showgirl è uscita in giardino e si è scagliata contro la Manzini, lei ha provato a giustificarsi dicendo che è stato solo un incidente ma ha comunque dovuto fare i conti con l'ennesimo attacco di Antonella Elia. Cosa è successo? La gieffina si è scagliata contro Francesco dicendole di sparire e di isolarsi, le ha anche detto che non voleva più sentirla. L'imitatrice c'è rimasta davvero male a causa del duro attacco della gieffina, qualche ora dopo infatti si è avvicinata a lei per avere un confronto con l'intenzione di chiarire.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scontro tra Antonella Elia e Francesca Manzini al GF Vip, il confronto: “A me non piacciono le tensioni”

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