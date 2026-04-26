Durante la puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl Francesca Manzini ha fatto parlare di sé con una frase sibillina, rivelando di avere un fidanzato ma senza entrare nel dettaglio. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, tra cui Antonella Elia, che ha chiesto se si trattasse di un gangster. Nel frattempo, anche il ballerino si è mostrato nervoso e ha sbottato durante la discussione.

Roma, 26 aprile 2026 - E’ di nuovo Francesca Manzini show al Grande Fratello Vip 2026. La comica e imitatrice romana continua a recitare un ruolo - perché la sensazione è che sia talmente teatrale da star portando un personaggio non aderente con le sue caratteristiche - di primo piano nel reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La rivelazione di Francesca Manzini. Ancora una volta, Francesca Manzini si è fatta notare per i suoi modi irruenti ed esagerati all’interno della Casa. Tutto è avvenuto durante la cena di sabato sera, quando la concorrente ha affermato di dover fare una rivelazione. Rivelazione nella quale Francesca Manzini ha raccontato di essere fidanzata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francesca Manzini incendia il Grande Fratello Vip e rivela: “Ho un fidanzato, ma non ne posso parlare”. Antonella Elia: “E’ un gangster?”. Todaro sbotta

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