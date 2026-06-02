A Los Angeles si è svolta la celebrazione della Festa della Repubblica italiana, organizzata dal Consolato Generale. Tra gli ospiti, c'era Francesca Lollobrigida, che ha partecipato al passaggio simbolico dalla candidatura di Milano-Cortina 2026 a quella di Los Angeles 2028. La manifestazione ha coinvolto temi di identità nazionale, sport e relazioni internazionali, integrando elementi culturali e sportivi in un evento pubblico.

La Festa della Repubblica italiana ha trovato quest’anno una cornice d’eccezione a Los Angeles, dove il Consolato Generale d’Italia ha promosso una celebrazione capace di intrecciare identità nazionale, sport e relazioni internazionali. L’iniziativa, voluta dalla Console Generale Raffaella Valentini, si è svolta presso il Los Angeles Memorial Coliseum, luogo simbolo dell’olimpismo mondiale, trasformando l’anniversario della nascita della Repubblica in un’occasione di dialogo tra culture e istituzioni attraverso i valori universali dello sport. L’evento si è inserito idealmente nel percorso che conduce alla Giornata Nazionale dello Sport del 7 giugno, sottolineando il ruolo sempre più centrale dello sport come strumento di promozione del Paese e di cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Francesca Lollobrigida a Los Angeles per la Festa della Repubblica: il passaggio simbolico da Milano Cortina 2026 a LA28

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