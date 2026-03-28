L’oro di Milano-Cortina splende in Campidoglio | Roma celebra Francesca Lollobrigida

Da cdn.ilfaroonline.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha dedicato un omaggio alla campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo. L’evento si è svolto nel Campidoglio il 28 marzo 2026, in occasione di una cerimonia pubblica. La atleta, originaria di una regione italiana, ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per i risultati ottenuti in ambito olimpico. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità sportiva locale.

Roma, 28 marzo 2026 – La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare Italiana, è stata ricevuta in Campidoglio dal Sindaco  Roberto Gualtieri, dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina  Svetlana Celli  e dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda  Alessandro Onorato. La pattinatrice di velocità su ghiaccio ha ricevuto un omaggio floreale e la targa della città di Roma “ per la sua straordinaria carriera sportiva, impreziosita dalle due meravigliose medaglie d’oro conquistate nei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 “.  . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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