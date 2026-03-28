L’oro di Milano-Cortina splende in Campidoglio | Roma celebra Francesca Lollobrigida

Roma ha dedicato un omaggio alla campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo. L’evento si è svolto nel Campidoglio il 28 marzo 2026, in occasione di una cerimonia pubblica. La atleta, originaria di una regione italiana, ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per i risultati ottenuti in ambito olimpico. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità sportiva locale.

Roma, 28 marzo 2026 – La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, atleta del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare Italiana, è stata ricevuta in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri, dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. La pattinatrice di velocità su ghiaccio ha ricevuto un omaggio floreale e la targa della città di Roma “ per la sua straordinaria carriera sportiva, impreziosita dalle due meravigliose medaglie d’oro conquistate nei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 “. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Milano-Cortina, ecco il primo oro azzurro: è di Francesca Lollobrigida Milano Cortina, Francesca Lollobrigida oro e record 3000 m nel pattinaggio di velocitàNel giorno del suo 35 compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d’oro per l’atleta azzurra, che regala il... Contenuti e approfondimenti su L'oro di Milano Cortina splende in... Temi più discussi: Domen PREVC - Atleta Olimpico/a Salto con gli sci | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Ilia MALININ - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Huw NIGHTINGALE - Atleta Olimpico/a Snowboard | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Alex FERREIRA - Atleta Olimpico/a Sci acrobatico | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Milano-Cortina 2026, la tigre torna a graffiare: Brignone si prende l’oro anche nel gigante. Goggia solo decimaCon l'oro di Federica Brignone nel gigante olimpico di Milano-Cortina, l'Italia conquista la sua 20esima medaglia ... affaritaliani.it Milano-Cortina, la diretta di oggi: attesa per la finale di hockey Canada-Usa (senza Trump)Milano Cortina - Tutto pronto per l'ultimo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Dall'hockey su ghiaccio al bob, passando per il curling e il ... ilmattino.it Dopo il bronzo a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina, Lara Naki Gutmann ha incantato ai Mondiali di Praga di Pattinaggio Artistico. La 23enne trentina con 215.12 ottiene un quinto posto realizzando il suo primato personale. Solo 3 pattinatrici erano riusci - facebook.com facebook