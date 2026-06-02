La direttrice generale di Gres Art 671 spiega come il centro culturale, nato per promuovere arte contemporanea, abbia ospitato grandi mostre internazionali con artisti come Marina Abramovic e Isaac Julien. Originariamente voleva diventare astronauta, ma ora si dedica alla promozione artistica. La gestione del centro si concentra sulla valorizzazione dell’arte come elemento di trasformazione urbana, con eventi e esposizioni che coinvolgono artisti di livello internazionale.

L’INTERVISTA. La direttrice generale di Gres Art 671 racconta la nascita del centro culturale, le grandi mostre internazionali e il ruolo dell’arte nella trasformazione di Bergamo. Rigenerare un luogo attraverso l’arte, trasformare un’ex area industriale in uno spazio aperto alla città, costruire un programma culturale capace di dialogare con i grandi nomi della scena internazionale ma anche con il territorio. È il percorso che Francesca Acquati, direttrice generale di gres art 671, ci racconta in questa intervista. «Siamo partiti con Marina Abramovic, abbiamo avuto l’onore di poterlo fare», racconta Acquati, ricordando la mostra inaugurale come una scelta «coraggiosa» da entrambe le parti: da parte di gres art 671, appena nato, e da parte dell’artista, che «ha visto dell’energia, ha visto la novità e si è fidata». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Francesca Acquati: «Volevo fare l’astronauta ma ora porto Marina Abramovic e Isaac Julien a gres art 671»

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