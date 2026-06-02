Francesca Acquati | Volevo fare l’astronauta ma ora porto Marina Abramovic a Isaac Julien a gres art 671
La direttrice generale di Gres Art 671 ha spiegato come sia nato il centro culturale e ha descritto le principali esposizioni internazionali ospitate. Ha parlato inoltre del ruolo dell’arte nel processo di trasformazione urbana della città. La sede si è affermata come spazio dedicato a mostre e iniziative di rilievo, coinvolgendo artisti di fama internazionale. La gestione si concentra sulla promozione di esposizioni di arte contemporanea e sulla valorizzazione del patrimonio culturale locale.
L’INTERVISTA. La direttrice generale di Gres Art 671 racconta la nascita del centro culturale, le grandi mostre internazionali e il ruolo dell’arte nella trasformazione di Bergamo. Rigenerare un luogo attraverso l’arte, trasformare un’ex area industriale in uno spazio aperto alla città, costruire un programma culturale capace di dialogare con i grandi nomi della scena internazionale ma anche con il territorio. È il percorso che Francesca Acquati, direttrice generale di gres art 671, ci racconta in questa intervista. «Siamo partiti con Marina Abramovic, abbiamo avuto l’onore di poterlo fare», racconta Acquati, ricordando la mostra inaugurale come una scelta «coraggiosa» da entrambe le parti: da parte di gres art 671, appena nato, e da parte dell’artista, che «ha visto dell’energia, ha visto la novità e si è fidata». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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