Notizia in breve

La direttrice generale di Gres Art 671 ha spiegato come sia nato il centro culturale e ha descritto le principali esposizioni internazionali ospitate. Ha parlato inoltre del ruolo dell’arte nel processo di trasformazione urbana della città. La sede si è affermata come spazio dedicato a mostre e iniziative di rilievo, coinvolgendo artisti di fama internazionale. La gestione si concentra sulla promozione di esposizioni di arte contemporanea e sulla valorizzazione del patrimonio culturale locale.