Museum Dreams | a gres art 671 il concetto di libertà secondo Isaac Julien

Un artista ha collaborato con gres art 671 per creare una mostra ispirata al suo concetto di libertà, che aveva in mente da tempo. La collaborazione ha reso possibile portare in vita questa esposizione, che rappresenta un progetto nato dai sogni e dalla visione personale dell’artista. La mostra intitolata “Museum Dreams” si propone di esplorare il tema della libertà attraverso l’uso di materiali e tecniche specifiche.

“Lavorare con gres art 671 mi ha permesso di realizzare questa mostra che da tempo esisteva nei miei sogni. È stato per me un vero onore, oserei dire che è stata una delle esperienze museali migliori della mia vita”. Queste le parole Sir Isaac Julien alla presentazione della sua prima grande antologica in Italia, curata da Nathan Ladd, visitabile nello spazio di via San Bernardino 141 dal 10 aprile al 4 ottobre, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 21. Isaac Julien parla di sogni, e credo di non sbagliarmi nell’affermare che è proprio il sogno a fare da filo conduttore di questa storia. Di sogni, in questa mostra, ce ne sono tanti. C’è il sogno condiviso di un artista e di un curatore, di creare un’esposizione come questa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Isaac Julien in mostra a gres art 671: è la prima grande retrospettiva italiana Leggi anche: Francesca Acquati: «Ascoltiamo la città per costruire insieme gres art 671» Temi più discussi: Museum Dreams - Gres Art 671 - eventi; Museum Dreams: il concetto di libertà di Isaac Julien si esprime al gres art 671; Isaac Julien, Museum Dreams; Museum Dreams a Bergamo l’antologica di Isaac Julien tra bellezza e inquietudine. «Museum Dreams» a Bergamo l’antologica di Isaac Julien tra bellezza e inquietudineLa mostra «Museum Dreams» a Bergamo, dedicata a Sir Isaac Julien, offre un percorso immersivo tra video, fotografia e installazioni che affascina per bellezza e profondità, ma allo stesso tempo mette ... ecodibergamo.it Isaac Julien. Museum DreamsPrima grande retrospettiva italiana di Isaac Julien: 5 installazioni filmiche, sculture e fotografie in oltre 30 anni di lavoro. itinerarinellarte.it «Museum Dreams» a Bergamo l’antologica di Isaac Julien tra bellezza e inquietudine x.com «Museum Dreams» a Bergamo l’antologica di Isaac Julien tra bellezza e inquietudine - facebook.com facebook