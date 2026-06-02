Un cittadino ha dichiarato che tra dieci anni probabilmente nessuno ricorderà cosa avesse da fare in questo fine settimana. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblico in città. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo all’occasione o al contesto in cui è stata fatta questa affermazione. La dichiarazione è stata riportata senza commenti o analisi aggiuntive.

Arezzo, 2 giugno 2026 – «Fra dieci anni forse nessuno di noi ricorderà cosa avesse da fare in questo fine settimana. Non ricorderemo una commissione rimandata, un pranzo, una serie tv, una giornata sul divano. Ricorderemo però la città che avremo costruito nel frattempo. Perché le città cambiano lentamente, una scelta alla volta, e qualche volta una di quelle scelte passa da una cabina elettorale. Domenica e lunedì ad Arezzo non si sceglie soltanto un sindaco. Si sceglie che idea di città vogliamo. Votare Vincenzo Ceccarelli significa scegliere una città più giusta, più aperta, più attenta ai quartieri, alle frazioni, ai servizi, alle persone che fanno più fatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Multi SubBetrayed and Killed, He Was Reborn to Take Down Corrupt Officials and Win the Throne!

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